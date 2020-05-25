Дибров избавился от вредных привычек после инсульта

Дибров избавился от вредных привычек. По советам, телеведущей Елены Малышевой он бросил пить алкоголь и курить сигареты. Ведущий рассказал, что Малышева всегда говорила ему, что если он хочет побывать у своих детей на свадьбе, ему нужно начать вести здоровый образ жизни.

Решение бросить употреблять алкоголь и никотин пришло к Диброву после перенесенного инсульта, написал сайт «Невские новости».