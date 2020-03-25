Вопрос лечения через интернет стал актуален как никогда. В Госдуме это понимают и предлагают разрешить врачам оказывать медпомощь на расстоянии.

Сейчас врачам официально можно только консультировать и собирать анамнез, но ставить диагноз и назначать лечение было под запретом. В условиях пандемии медикам работать все сложнее, поэтому новый законопроект существенно облегчит процесс для сферы здравоохранения.

«Новый закон разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение, не говоря уже о том, что он позволит оказывать пациенту медпомощь с применением телемедицинских технологий без необходимой сегодня идентификации», — сказал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Тема дистанционной помощи врачей поднималась в Госдуме не раз, но принятие закона в этой сфере постоянно откладывалось. За телемедицину выступала и доктор медицинских наук Елена Малышева.