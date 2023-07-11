Здоровье 11 июля 2023, 00:34 Диагност Симмонс рассказала, что еда навынос может провоцировать рак

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Увлечение едой навынос может привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом «Царьграду» рассказал врач, функциональный диагност Дженн Симмонс.

Она объяснила, что в упаковке фастфуда и другой еды, которую можно купить навынос, много канцерогенов. А они способствуют развитию рака. Кроме того, как добавил «Петербургский дневник», заболевание может возникнуть из-за недостатки в рационе клетчатки.

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«Люди, чей рацион состоит в основном из мяса, имеют низкий уровень клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе», — добавил врач.

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