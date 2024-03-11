Здоровье 11 марта 2024, 13:58 Диагност Латыпова посоветовала делать УЗИ сосудов, чтобы вовремя обнаружить тромб

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Наличие тромбов смертельно опасно, поэтому нужно регулярно проходить обследования. Об этом News.ru рассказала врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова.

Она объяснила, что для определения опасных сгустков нужно сделать УЗИ сосудов. Если они появились, что врач определит, насколько опасны тромбы и пропишет соответствующее лечение. В частности, пропишет препараты, которые разжижают кровь, но самостоятельно принимать их категорически запрещено.

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«Лечение лекарствами, разжижающие кровь или предотвращающие образование тромбов, а также использование стентов для открытия заблокированных сосудов. Профилактика включает в себя отказ от курения и алкоголя, снижение веса, активный образ жизни, сбалансированную еду, — отметила Латыпова.

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