Диабетолог назвал правила питания, без которых не будет стройной фигуры

Диабетолог назвала Диляра Лебедева главные условия, без которых не получится поддерживать стройную фигуру в долгосрочной перспективе. Она отметила важность включения в рацион ягод и фруктов.

Их ежедневная порция не должна превышать 100–200 граммов. Также необходимо отказаться от снеков в виде чипсов и сухариков, которые содержат опасные трансжиры и углеводы. Еще к трансжирам относятся майонез, соус и готовая еда в супермаркетах, пишет ИА Nation News.

«Потенциально опасные продукты с трансжирами. Творог с добавленным жиром, сыры. Если на этикетке написано — „с добавленным растительным маслом“ или творожный продукт или сырный продукт — не употребляем», — пояснила специалист.

Сливочное масло в осенне-зимний лучше покупать только у знакомых фермеров. Растительное масло необходимо заменить на оливковое extra virgin холодного отжима. Лебедева предупредила, что нельзя жарить продукты на жидких растительных маслах. Для этого она посоветовала использовать топленое масло ГХИ или кокосовое.

Помимо прочего, нужно раз и навсегда отказаться от перекусов и перейти на пятиразовый режим питания.