Диабетиков предупредили об опасности употребления сбитня и медовухи

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об особой опасности сбитня и медовухи для больных сахарным диабетом. В этих напитках много сахара, поэтому диабетикам от них лучше отказаться, написало ИА Nation News.

Он пояснил, что сбитень и медовуха готовятся по разным рецептам, но их всегда объединяет повышенная сладость.

«Неизменными компонентами этих напитков остаются мед, этиловый спирт и сахар. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед», — рассказал Брюн.