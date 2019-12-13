Диабетики Петербурга могут пострадать из-за смены поставщика приборов

Ранее больные имели выбор: пользоваться иностранными глюкометрами или отечественными. Врачи выписывали к ним тест-полоски бесплатно, правда, иногда и с накладками.

Теперь же тендер на обеспечение тест-полосками диабетиков из Северной столицы выиграла компания, которая предложила поставлять продукцию из Тайваня. После этого врачи будут выдавать пациентам полоски только от этого производителя. Однако они не подойдут к приборам, которыми сейчас пользуются диабетики. А еще они переживают, что продукция тайваньского производителя им не знакома.

Теперь же всем больным из Петербурга придется на свои деньги купить новый прибор. Главное здесь то, что в основном сахарным диабетом болеют пожилые люди.

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«В свете вышеописанного, риторика Комитета о законности проведенной процедуры, тем более, будет звучать как издевка над больными сахарным диабетом, жизнь которых и так не сахар!» — написал интернет-пользователь.

Своим мнением по сложившейся ситуации поделилась председатель региональной организации «Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов» Рауза Сапожникова.

«Это нехорошая ситуация. Я человек пожилой, мне 75 лет, и я переживаю за народ. Во-первых, приборов [глюкометров, к которым подходят тайваньские тест-полоски] ни у кого нет. Во-вторых, неизвестно, какие приборы и вообще что там, какие погрешности, а точность показаний очень важна», — отметила она.

Женщина сомневается, что местные пенсионеры смогут самостоятельно покупать тест-полоски. Отечественные полоски стоят около 400 рублей за упаковку, а иностранные — более 800. Расход у каждого диабетика индивидуален.