Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день | 360°

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Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

LIVE24: черная смородина снижает уровень сахара в крови и риск развития болезней сердца

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Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса (Великобритания) в результате исследований выяснили, что черная смородина снижает уровень сахара в крови, а также препятствует развитию сердечных-сосудистых заболеваний. Об этом написал сайт LIVE24.

В качестве эксперимента специалисты отобрали 25 добровольцев, которых поделили на две группы: одной было предложено плацебо, а другой — экстракт смородины.

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Оказалось, что у пациентов значительно увеличилась чувствительность к инсулину  — на 22%, а уровень сахара в утреннее время и в середине дня становился меньше на 9% и 8% соответственно, сообщил «ПолитЭксперт».

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Ученые объяснили, что в черной смородине содержится вещество под названием антоциан, которое положительно влияет на поджелудочную железу, сердце и артерии.

Они посоветовали диабетикам, а также людям с сердечными заболеваниями употреблять в пищу эту ягоду каждый день.

Ученые

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