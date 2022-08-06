Диабетикам назвали шесть полезных видов чая

Люди с сахарным диабетом могут улучшить свое состояния с помощью употребления правильного вида чая. Об этом рассказала педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк.

По словам медика, в первую очередь людям с диабетом стоит пить зеленый чай. Этот напиток может немного снизить уровень сахара в крови, а также уменьшает вероятность развития болезни.

«Обратите внимание, что во всех исследованиях фигурирует среднее количество выпитого чая, требуемое для наблюдения полезных эффектов, — это три-четыре чайных чашки», — отметила Кашляк в разговоре с «Газетой.ru».

У диабетиков часто бывает высокое давление. Снизить его поможет чай каркаде, который нужно употреблять два раза в день по 240 миллилитров в течение месяца. Также каркаде помогает снизить резистентность к инсулину.

Следующими в списке идут чай с мелиссой и ромашковый чай. Первый напиток способен стимулировать усвоение глюкозы, а второй — оптимизировать контроль уровня сахара в крови. Еще Кашляк посоветовала диабетикам пить чай с корицей или куркумой.