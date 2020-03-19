Диабет повысит риск смерти от коронавируса

Врачи из Италии обратили внимание на то, что коронавирус на 50% опаснее для тех, кто запустил заболевание. Они напомнили, что важно вовремя обращаться в медицинское учреждение. По словам медиков, «тяжесть клинической картины» больше всего влияет на риск смерти, тогда человеку трудно побороть вирусно-бактериальную пневмонию и отек легких.

«Лечение показано пациентам с установленным вирусологическим диагнозом COVID-19 в случае легких симптомов, так и <…> клинических проявлений среднего или тяжелого течения заболевания», — пояснили специалисты.

Опасаться летального исхода от коронавируса стоит пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они повышают вероятность смерти до 10,5%.

В группу риска попадают и люди с хроническими респираторными заболеваниями. В их число входят астма, обструктивная болезнь легких, аллергия и легочная гипертензия. Вероятность при этом увеличивается на 6,3%. При гипертонической болезни и раке риск смерти повышается на 6% и 5,6% соответственно.

Александр Мясников посоветовал повышать иммунитет и бороться с лишним весом, курением, злоупотреблением алкоголя и малоподвижным образом жизни.