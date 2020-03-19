    19 марта 2020, 10:42

    Диабет повысит риск смерти от коронавируса

    Ольга Ситникова

    Специалисты итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия выяснили, какие заболевания увеличивают вероятность летального исхода от коронавируса. Заслуженный врач России Александр Мясников посоветовал профилактические меры. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Врачи из Италии обратили внимание на то, что коронавирус на 50% опаснее для тех, кто запустил заболевание. Они напомнили, что важно вовремя обращаться в медицинское учреждение. По словам медиков, «тяжесть клинической картины» больше всего влияет на риск смерти, тогда человеку трудно побороть вирусно-бактериальную пневмонию и отек легких.

    «Лечение показано пациентам с установленным вирусологическим диагнозом COVID-19 в случае легких симптомов, так и <…> клинических проявлений среднего или тяжелого течения заболевания», — пояснили специалисты.

    Опасаться летального исхода от коронавируса стоит пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они повышают вероятность смерти до 10,5%.

    В группу риска попадают и люди с хроническими респираторными заболеваниями. В их число входят астма, обструктивная болезнь легких, аллергия и легочная гипертензия. Вероятность при этом увеличивается на 6,3%. При гипертонической болезни и раке риск смерти повышается на 6% и 5,6% соответственно.

    Александр Мясников посоветовал повышать иммунитет и бороться с лишним весом, курением, злоупотреблением алкоголя и малоподвижным образом жизни.