Дезинфектолог объяснил, когда нужно делать прививку от клещей

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина рассказала, как правильно подготовиться к сезону активности клещей. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Почему надо начинать заранее — в первый сезон нужно сделать две прививки, между ними желательно подождать два месяца или в экстренном случае две недели», — рассказала она.

Эксперт уточнила, что делать прививки нужно только в тех регионах, где объявлена опасность эпидемии энцефалита. Москвы, например, это не касается, а вот в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях стоит привиться.

Также Шашина рассказала, что клещи переносят и другие опасные инфекции, такие как боррелиоз. Не от всех есть вакцина, поэтому стоит соблюдать осторожность. Она дала советы, как правильно одеваться там, где есть опасность столкнуться с клещом.

«Важно правильно себя вести на опасной территории и правильно одеваться. Это обязательно длинные брюки, которые заправлены в носки с плотной резинкой. Рубашка заправлена в брюки. Ткань может быть любой, клещи через ткань никогда не кусают», — рассказала эксперт.