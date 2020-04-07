    07 апреля 2020, 12:53

    Девушка осталась без губы и части носа из-за редкой болезни

    Эля Данилюк

    Жительница Бразилии с детства страдает редким заболеванием кожи, из-за которого ей приходится постоянно защищаться от солнца. Врачи пошли на крайние меры, чтобы спасти здоровье девушки — они удалили ей часть носа и губу. Об этом подробно рассказали в издании Daily Mail.

    Из-за того, что недуг постоянно прогрессирует, бразильянка постоянно вынуждена делать операции. Девушка перенесла уже более 130 хирургических процедур. На этот раз латиноамериканке вырезали часть носа и губу. Все это, по словам медиков, спасет ее от риска получить онкологическое заболевание.

    Несмотря ни на что, девушка не унывает и прислушивается ко всем советам врачей. В борьбе с заболеванием ее поддерживает супруг.

    У бразильянки — очень редкая болезнь— ксеродерма пигментная. Чаще всего недуг передается по наследству и появляется в детском возрасте. Носители заболевания не могут находиться на солнце и под любыми ультрафиолетовыми лучами. Чтобы облегчить жизнь, больным приходится наносить солнцезащитный крем SPF100 каждые два часа, даже находясь дома с закрытыми шторами.

    Ранее такое же заболевание выявили у уроженки Доминиканы. Из-за болезни она c самого рождения вынуждена жить во тьме.