Девушка диагностировала у себя рассеянный склероз благодаря интернету. Врачи подтвердили диагноз

Девушка из Новосибирска Аксинья Попова обнаружила у себя рассеянный склероз благодаря интернету. Позже диагноз подтвердили врач, написал сайт kp.ru.

Сибирячка со школьных лет падала в обмороки и прогуливала уроки по причине плохого самочувствия. Каждый день у нее болела голова, могло ухудшиться зрение. Медики говорили девочке, что у нее все в пределах нормы. Уже во взрослом возрасте из-за стресса у девушки отнялась правая рука, правым глазом она перестала видеть зеленый цвет.

Аксинья начала искать информацию о своих симптомах в Сети. Она узнала, что подобные признаки характерны для рассеянного склероза. Попова сходила на МРТ, и ее догадки подтвердили. Болезнь диагностировали поздно. В этот момент у пациентки уже были поражены все доли мозга, кроме правой лобной и височной.

Государство обеспечило Аксинью нужными лекарствами, она отказалась от антидепрессантов в пользу более легких средств и принимала мелатонин для сна, а также витамины и минеральные добавки. Спустя полтора года у нее произошла ремиссия, и состояние улучшилось.