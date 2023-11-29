Здоровье 29 ноября 2023, 12:06 Девочку с тяжелой формой сколиоза успешно прооперировали в Москве Девочку с тяжелой формой сколиоза успешно прооперировали хирурги РДКБ в Москве Freepik

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Двенадцатилетнюю девочку из Омской области с тяжелой формой сколиоза успешно прооперировали в Российской детской клинической больнице (РДКБ) в Москве. У нее были значительное искривление позвоночника, асимметричное положение плеч и реберный горб. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Сложность операции усугублялась врожденной сердечной патологией девочки, требующей особой осторожности при проведении любых медицинских манипуляций.

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Команда хирургов РДКБ использовала инновационный подход для исправления сколиоза.

«В тела позвонков со второго грудного по третий поясничный мы установили транспедикулярные винты, которые впоследствии соединили между собой стержнями. Затем постепенно изменили ось позвоночника в трех плоскостях, за счет чего и добились коррекции», — рассказал хирург-вертебролог отделения травматологии и ортопедии РДКБ Андрей Пантелеев.

Врачам удалось не только выровнять плечи девочки, но и устранить реберный горб. Также операция существенно улучшила функцию органов грудной клетки. Пациентка уже полностью восстановилась после операции.

Ранее врачи Боткинской больницы успешно выполнили вторую пересадку сердца.