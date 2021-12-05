Девочку с «маской Бэтмена» закончили лечить в России

Американку Луну Феннер, которая раньше была «девочкой с маской Бэтмена», закончили лечить от редкого заболевания. Она родилась с большим родимым пятном на лбу и щеках. О завершении лечения сообщила «Комсомольская правда».

У Луны на лице было огромное родимое пятно. На медицинском языке это называется меланоцитарный невус, и в родной Америке специалисты не могли ничего сделать.

Однако ее родственники нашли в Краснодаре хирурга-онколога Павла Попова, который взялся за это непростое и небезопасное дело. Врачи под его руководством выполнили лазерные процедуры, выровняли шрамы и провели курс инъекций. Совсем скоро ребенок поедет домой.

Тем временем конкурс «Наш любимый врач» завершился в Петербурге. По его итогам выбрали 20 лучших педиатров и профильных детских врачей города. Голосовали сами петербуржцы. Они оставили на сайте конкурса более 20 тысяч голосов и 12 тысяч историй выздоровления.