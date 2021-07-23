Девочке-подростку удалили из живота опухоль в форме сердца

Спасатели на вертолете доставили девочку с острой болью из отдаленной деревни в Тюменскую ОКБ № 2. Хирурги, начав операцию, обнаружили в животе у подростка опухоль в форме сердца. Ее диаметр составлял примерно 25 сантиметров, сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что опухоль была видна даже невооруженным глазом из-за асимметрии живота. Она исходила из левого яичника, самой ткани яичника уже не осталось, он переродился в опухоль полностью.

Хирургам удалось провести экстренную операцию и сохранить у ребенка репродуктивные функции. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, добавили в ведомстве.