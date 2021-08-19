Протезы сразу девяти пальцев установили парню из Южно-Сахалинска

Молодому человеку из Южно-Сахалинска поставили протезы на сразу девять фаланг пальцев. Об этом сообщил astv.ru.

Ильназ лишился сразу девяти пальцев в результате обморожения. Он сталкивался с трудностями даже во время самых простых действий — чистки зубов или рукопожатия. Семья парня нашла в Тольятти производителя протезов из технопарка «Жигулевская долина». Представитель технопарка рассказал, что молодой человек получил самое большое количество протезов на пальцы, передала «Газета.ru».

Парень поблагодарил создателя протезов. Он отметил, что с новыми пальцами ему стало жить гораздо легче.