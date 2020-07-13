Детскую поликлинику построят в Севастополе к 2023 году

Отмечается, что медицинское учреждение появится в районе Корабельной стороны. Запланировано, что в день туда смогут приходить до 100 пациентов.

По словам Гапицонова, делать капитальный ремонт в уже существующей поликлиники, находящейся на проспекте Победы, 47 — нецелесообразно. Так как это прервет лечебный процесс.