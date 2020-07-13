Детскую поликлинику построят в Севастополе к 2023 году
Илларион Гапицонов, директор департамента капитального строительства города Севастополя, рассказал, что к 2023 году в городе построят детскую поликлинику по адресу: Красносельского, 5. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Отмечается, что медицинское учреждение появится в районе Корабельной стороны. Запланировано, что в день туда смогут приходить до 100 пациентов.
По словам Гапицонова, делать капитальный ремонт в уже существующей поликлиники, находящейся на проспекте Победы, 47 — нецелесообразно. Так как это прервет лечебный процесс.