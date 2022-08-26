Детскую поликлинику открыли в московском районе Кунцево

В Москве открыли здание детской поликлиники на улице Академика Павлова в районе Кунцево. За смену медицинское учреждение сможет принимать 320 посетителей. Такой информацией поделился глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Медицинское учреждение построено в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +», — пояснил политик.

В помещении разместили кулеры с водой, а также кондиционеры для комфортного пребывания. Кроме того, там установили телевизоры, удобные диваны и кресла. Кроме того, здание получило новую систему навигации.