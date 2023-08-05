Здоровье 05 августа 2023, 13:14 Детскую поликлинику на западе Москвы открыли после ремонта — Собянин Мэр Москвы Собянин: обновленную детскую поликлинику на Мосфильмовской улице открыли Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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В районе Раменки, на Мосфильмовской улице, после ремонта открыли детскую поликлинику. Медицинскую помощь в ней получают около 14 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здание на Мосфильмовской улице практически полностью перестроили: сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации. Оснастили его современным оборудованием», — написал он.

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Кроме этого, в медицинском учреждении увеличили и число кабинетов врачей-педиатров и прививочных. Кроме этого, создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Эта поликлиника не единственная, которую открыли после ремонта на текущей неделе. Еще шесть учреждений заработало в обновленном формате. Среди них:

филиал № 3 детской городской поликлиники № 30 в районе Фили-Давыдково;

филиал № 1 детской городской поликлиники № 10 в районе Ломоносовский;

филиал № 5 городской поликлиники № 12 в районе Марьина Роща;

филиал № 3 клинико-диагностического центра № 4 в районе Дорогомилово;

филиал № 2 детской городской поликлиники № 42 в районе Ясенево;

филиал № 3 городской поликлиники № 46 в районе Таганский.

Все они соответствуют новому формату и оснащены современным оборудованием. Территорию вокруг всех зданий благоустроили.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в ближайший месяц в столице завершат ремонт 100 поликлиник.