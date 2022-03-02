Детскую поликлинику на улице Планерной в Москве открыли после ремонта

Реконструкция детской поликлиники на улице Планерной в Москве подошла к концу. Теперь здание готово вновь принимать маленьких пациентов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Мэр города Сергей Собянин заявил, что программу по реконструкции поликлиник «Московский стандарт +» продолжат в 2022 году. Политик подчеркнул, что на данный момент одновременно проводится ремонт еще 50 медицинских учреждений.

«Мы пообещали всего сделать больше 200. Половина работ в этом году уже практически будет выполнена. В 2023 году большинство из этой программы должно быть реализовано. Это уже будет касаться половины москвичей», — заявил мэр.