Здоровье 22 марта 2024, 15:07 Детский врач-фтизиатр Нергачева рассказала, что «пуговку» от Манту можно мочить

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Реакция Манту и диаскинтест остаются основными маркерами присутствия микроба туберкулеза в организме. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала врач-фтизиатр высшей категории Городского противотуберкулезного диспансера Вероника Нергачева.

По ее словам, в Петербурге в 100% случаев туберкулез у детей обнаруживается именно благодаря упомянутым тестам. При этом, вопреки расхожему мнению, нет никаких запретов на то, чтобы мочить образовавшуюся после реакции Манту «пуговки». А вот бинтовать ее и заклеивать действительно нельзя.

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Также, если родители категорически возражают против привычных проб, можно еще взять кровь и провести так называемый тест T-SPOT.

«В качестве альтернативы может рассматриваться забор крови, так называемый тест T-SPOT. Он может применяться у детей и у взрослых. Он показывает иммунологический ответ организма на размножающиеся бактерии», — объяснила врач.

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