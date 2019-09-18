Детский онкоцентр Блохина на 3 недели откажется от новых пациентов

В связи с ремонтом отделения химиотерапии Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина перестанет принимать пациентов. Ожидается, что работы продлятся в течение трех недель. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

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Сейчас отделение химиотерапии гемобластозов продолжает работать и врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам. При этом новых заболевших медики не берут на лечение, так как требуется провести ремонт помещений.

«На сегодняшний день в отделении закрыт только один бокс № 20, в котором обнаружена протечка — потенциальный источник развития опасных микроорганизмов. Ремонт с противогрибковой обработкой и установкой воздушных фильтров будет начат 18 ноября 2019 года и продлится не более 3 недель», — сказано в сообщении.

Несмотря на проведение работ, пациенты, которые сейчас находятся в крыле отделения, будут и дальше проходить лечение. Тех, кого уже можно выписать, врачи отпустят домой.

Всех новых пациентов будут направлять в другие профильные медицинские центры.