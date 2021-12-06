Детский омбудсмен призвал не ограничивать права родителей, которые хотят вакцинировать от ковида детей

Родители должны иметь полное право решать, вакцинировать своих детей или нет. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в беседе с ТАСС.

«Считаю, что мы не должны ограничивать права тех родителей, которые хотят вакцинировать своих детей, знаю примеры родителей, которые уже хотят привить своего ребенка», — высказала она.

Львова-Белова уточнила, что прививка станет возможной для детей только после всех необходимых исследований, которые подтвердят ее безопасность и эффективность, а также только с согласия родителей.

Детский омбудсмен подчеркнула, что вопросов о вакцинации детей поступает очень много, и выразила мнение, что правильнее всего было бы давать каждому человеку свободу выбора.

Вакцина для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно была зарегистрирована Минздравом 24 ноября и получила название «Спутник М». Так же, как и вакцина для взрослых «Спутник V», она состоит из двух компонентов, которые вводятся последовательно с перерывом в 21 день.