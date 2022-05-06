Детский кардиохирург из США подтвердил готовность оперировать в России

Глава Международной группы детских кардиологов из американского альянса медиков William Novick Global Cardiac Alliance Бил Новик готов приехать в Россию в 2022 году для проведения операций у детей. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«С моей стороны нет никаких проблем относительно поездки в Россию», — заявил Новик.

Он подчеркнул, что нерешенным остается вопрос о выдаче ему новой рабочей визы, так действие старой закончилось. По словам медика, он ожидает от российской стороны подтверждения готовности принять его в стране.

«Я еще не подавался (на визу), поскольку люди в Кемерово не сказали „Да, мы хотим вас здесь“. Они только выразили надежду, что мы сможем приехать в конце года», — объяснил Новик.

Группа Новика планировала приезд в Россию в августе 2021 года, но была вынуждена перенести приезд в связи с ростом случаев заболеваемости коронавирусом в регионе. Специалисты должны были сделать в регионе серию операций разной степени сложности.

Новик и его рабочая группа в период 2008–2013 годов приезжала в Кемерово 13 раз, за это время они успели прооперировать 152 ребенка.

В целом в России с 2008 года альянс кардиохирургов Новика провел в РФ всего 400 операций. Помимо Кемерового, они работали в Воронеже и Нижнем Новгороде.

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