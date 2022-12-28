Здоровье 28 декабря 2022, 14:27 Детский хирург Сергиенко рассказал, чем опасны подгузники для мальчиков Детский хирург Сергиенко: длительное ношение подгузников приводит к воспалениям и фимозу

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Детский хирург первой категории, заведующий хирургическим отделением стационара в детском отделении медицинского центра Максим Сергиенко в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, чем опасны подгузники для мальчика.

Как заметил медик, длительное ношение подгузников приводит к воспалениям и фимозу.

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«В детском возрасте встречается и патологический фимоз, когда в результате каких-то факторов крайняя плоть претерпевает изменения и головка уже самостоятельно не может открыться», — сказал хирург.

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Фимоз чаще всего развивается из-за недостаточной гигиены или длительного ношения подгузников. Он не дает промежности дышать, поэтому в области половых органов формируется парниковый эффект и возникают воспаления, резюмировал Сергиенко.