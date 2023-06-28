Здоровье 28 июня 2023, 13:27 Детский эндокринолог Тараско сообщила, что нормой ягод для детей за день считается пять кулачков

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Детский эндокринолог Анастасия Тараско в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, как много ягод можно съедать ребенку за день без вреда для здоровья.

Как объяснила медик, нормой считается пять кулачков. При этом она добавила, что если речь идет о сезонных ягодах, то норму можно увеличить.

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Если ребенок будет съедать по тарелке свежей клубники в день в течение двух недель, то ничего плохого с ним не произойдет.