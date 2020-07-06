Детские сады закрыли в Ханты-Мансийске из-за коронавируса

В последние дни количество зараженных коронавирусом жителей Ханты-Мансийска увеличилось. В связи с этим власти решили закрыть детские сады с 6 по 12 июля. В пресс-службе мэрии заявили, что родителям предоставят отпуск на это время, если им не с кем оставить детей.

Помимо этого, администрация хочет установить камеры наблюдения на детских площадках и приостановить работу торговых центров. Югорчан, постоянно проживающих на территории кооперативов, оповестят о необходимости соблюдения режима самоизоляции.