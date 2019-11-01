Детские сады и школы закрыли из-за пневмонии в Свердловской области
Высокий уровень заболеваемости пневмонией привел к закрытию детских садов и школ в Свердловской области. Так, на карантин ушли пять школ и 15 групп в 12 детских садах. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
О массовом закрытии школ и детсадов рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
«Заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии», — сказала она.
По словам Пономаревой, высокую заболеваемость фиксируют у детей раннего возраста.