  • Детские сады и школы закрыли из-за пневмонии в Свердловской области

    01 ноября 2019, 14:30

    Анастасия Карпеева

    Высокий уровень заболеваемости пневмонией привел к закрытию детских садов и школ в Свердловской области. Так, на карантин ушли пять школ и 15 групп в 12 детских садах. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    О массовом закрытии школ и детсадов рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

    «Заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии», — сказала она.

    По словам Пономаревой, высокую заболеваемость фиксируют у детей раннего возраста.