Вакцина от коронавируса для детей всех возрастов и назальная вакцина должны стать доступными уже в 2022 году. Об этом рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, какие разрабатываемые в центре вакцины можно ожидать в наступившем году.

Гинцбург также отметил, то в конце года планируется провести клинические исследования профилактического препарата, который защитит сразу от гриппа и COVID-19.

«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно», — сказал ученый. Он подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной, уточнил RT.

Гинцбург также считает, что если во время новогодних праздников россияне пройдут вакцинацию от коронавируса, то в 2022 году они смогут жить спокойно. По его словам, если темпы вакцинации от ковида уже увеличились, то это говорит о хороших перспективах. В противном случае в стране может начаться новая волна заболеваемости.