Детоксу — нет. Диетолог дал советы, как не набрать лишний вес на новогодних праздниках
Диетолог Круглова посоветовала не устраивать детокс после новогодних застолий
Во время новогодних праздников рацион человека меняется. Череда застолий может существенно увеличивать вес, об этом нужно помнить и не забывать о физической активности, рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
Специалист отметила, что вариант голодать тоже будет плохим, есть стоит три раза в день. В рацион надо добавить продукты с пищевыми волокнами. Они создают сытость, но при этом не содержат большого количества калорий, пояснила она в беседе с RT.
«Это овощи и фрукты, важно, чтобы цельнозерновые продукты были в питании», — уточнила Круглова.
Во время длинных выходных важно не перемещаться только от стола к дивану. Нужны прогулки и физическая активность. А вот от детоксов и разгрузочных дней Круглова посоветовала отказаться. По словам эксперта, такие методы вызовут ограничительный тип пищевого поведения, когда человек либо переедает, либо садится на диету, а потом срывается.
В случае, если застолья устраивают часто, можно подумать о том, как ограничить калорийность блюд, заключила Круглова.