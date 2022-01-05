Во время новогодних праздников рацион человека меняется. Череда застолий может существенно увеличивать вес, об этом нужно помнить и не забывать о физической активности, рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Специалист отметила, что вариант голодать тоже будет плохим, есть стоит три раза в день. В рацион надо добавить продукты с пищевыми волокнами. Они создают сытость, но при этом не содержат большого количества калорий, пояснила она в беседе с RT.

«Это овощи и фрукты, важно, чтобы цельнозерновые продукты были в питании», — уточнила Круглова.

Во время длинных выходных важно не перемещаться только от стола к дивану. Нужны прогулки и физическая активность. А вот от детоксов и разгрузочных дней Круглова посоветовала отказаться. По словам эксперта, такие методы вызовут ограничительный тип пищевого поведения, когда человек либо переедает, либо садится на диету, а потом срывается.

В случае, если застолья устраивают часто, можно подумать о том, как ограничить калорийность блюд, заключила Круглова.