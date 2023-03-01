Здоровье 01 марта 2023, 13:49 Детокс-диеты назвали опасными для здоровья

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Детокс-диеты сопровождаются большими рисками для здоровья и даже могут привести к расстройствам пищевого поведения и гормональным нарушениям. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

Эксперт пояснил, что многие люди, устравая себе детокс-диеты, надеются таким образом очистить организм. Однако для очищения человеку ежедневно служат легкие, печень и почки.

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«Но у организма нет необходимости в детоксе, потому что печень, почки и легкие обеспечивают естественную детоксикацию ежедневно», — процитировал kp.ru Вериса.

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Для очищения организма достаточно сократить потребление сахара и употреблять необходимое количество чистой воды.