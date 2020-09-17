ЕСПЧ обязал оплатить лекарства детям со СМА

Семьи детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) стали все чаще обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы тот обязал Россию в срочном порядке обеспечить их дорогостоящим препаратом «Спинраза».

Как пишет газета «Коммерсант», первое такое решение Европейский суд вынес в мае, в августе–сентябре были приняты еще четыре таких решения.

Суды в России, как правило, тоже встают на сторону пациентов, отмечают эксперты. Однако региональные власти зачастую их решения игнорируют и, как следствие, затягивают процедуру обеспечения пациентов лекарствами. Перевод закупок дорогостоящего препарата «Спинразы» на федеральный уровень может стать выходом из сложившейся ситуации.

Вопрос о передаче на федеральный уровень закупки лекарств для людей со спинальной мышечной атрофией был поднят еще в июле, на 123-м заседании Мособлдумы. На заседании было рассмотрено обращение к правительству России и Госдуме. Предлагалось передать финансирование медикаментов на федеральный уровень вместо регионального.

В стране СМА страдают 914 человек, из которых 733 — дети.