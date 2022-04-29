Россиянам рассказали о правилах первой помощи детям при ожогах

Майские праздники — это время, когда многие выезжают с детьми за город на шашлыки или для разведения костра. В этом случае велик риск, что ребенок может получить ожоги. Как действовать в этой ситуации родителям в беседе с «Газета.ru» рассказала медицинский консультант Екатерина Серебренникова.

Она отметила, что лучше всего вообще не подпускать ребенка к костру, чтобы он не надышался дымом и не получил термические поражения кожи, глаз и легких. Если все же ожога избежать не удалось то нужно оценить степень и объемы поврежденной части.

«При первой степени ожога покраснеет кожа, при второй — появятся волдыри и сильная краснота. При третьей степени ожога будут затронуты более глубокие структуры кожного покрова, четвертая степень ожога — самая опасная: ожог доходит до костных структур. Происходит обугливание», — заявила Серебренникова.

Она добавила, что при третьей и четвертой степенях ожога ребенку нужна срочная госпитализация. Также надо вызывать врача, если после контакта с огнем у пострадавшего началась тошнота, обезвоживание или шоковое состояние.

Важно помнить, что прилипшие к коже куски ткани лучше не удалять. Врач это сделает так, чтобы кожа не получила дополнительные травмы.