«Болезни отступают, появляются антипрививочники». Главный фтизиатр России о «хромых и горбатых» детях отказников

Число антипрививочников в России и во всем мире растет потому, что люди начали забывать, что такое туберкулез, корь или столбняк. Медики успешно справляются с этими заболеваниями. Сейчас речь идет о заболеваемости, а не о смертности, как еще совсем недавно.

Главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова напомнила, что, когда прививки только появились, люди понимали, от чего они помогают. Сейчас болезни отступили.

«Не стало чумы и холеры, исчезли и желающие прививаться. То же самое сейчас, например, происходит с туберкулезом. Был период, когда его было очень много. И все делали прививки. Не смотрели, что это живая вакцина, что есть осложнения. Лишь бы ребенок не был хромым, горбатым и с менингитом. Та же история с полиомиелитом», — сообщила она в интервью «360».

Увеличению числа антипрививочников способствуют высказывания некомпетентных медиков и разговоры о том, что государству слишком дорого их делать. Ведь обязательная вакцинация полностью бесплатна.

Наш народ очень подвержен влиянию, тем более, когда больше говорят о вреде, чем о пользе. Много примеров, когда ребенок не прививался, а потом заболевал тяжелым туберкулезом или менингитом, и родители сразу же уходили в сторону. Они прозревают уже после ЧП Валентина Аксенова главный детский фтизиатр России

Валентина Аксенова разъяснила особенность прививки от туберкулеза. Она единственная старейшая живая прививка. Она не помогает до конца справиться с болезнью, но гарантирует более легкое течение заболевания. Сейчас в России фиксируются только единичные случаи детских смертей. Фтизиатр сообщил, что вакцинация считается эффективной, если привиты от туберкулеза живой вакциной 95% населения.

«Это во многом благодаря Роспотребнадзору, который допускает детей в учебные учреждения только со справкой о вакцинации, при условии постоянных обследований, консультаций у фтизиатра. К школе практически все вакцинированы», — рассказал врач.

Валентина Аксенова добавила, что для прочих прививок неживой вакциной процент населения несколько меньше — 80-90%. Чтобы ушла пандемия коронавируса, охват должен достигнуть 70%.

Как уменьшить число антипрививочников

Главный фтизиатр подтвердила, что тема сокращения числа антипрививочников обсуждается сейчас даже в Госдуме и на заседаниях правительства, в Минздраве и во многих общественных организациях. Она, как член экспертного совета по вакцинации при Минздраве РФ, заведующая отделом туберкулеза Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, на этих обсуждениях присутствует.

Эксперт подчеркнула, что одно дело решить, когда прививать от туберкулеза и сколько раз, другое — отказаться вакцинации совершенно. Далекие от медицины люди этого не понимают, и считают, что прививки вообще не нужны.

«В 60–70-е годы была очень тяжелая ситуация, и вакцинировали каждый пять лет до 30 лет. Пытались не допустить заболеваний в тяжелой форме. Потом его стало меньше и число прививок сократилось. Сейчас в России практически нет смертей от туберкулеза и решается вопрос об отмене второй ревакцинации. Но вопрос об отмене первичной вакцинации стоять не будет никогда», — отметила Аксенова.

Она рассказала, что чем благополучнее страна, тем больше календарь вакцинопрофилактики. Богатые державы могут себе позволить такую роскошь финансово, и считают, что население надо защитить полностью. В нашей стране, как во всем мире, вопрос решается в зависимости от эпидситуации по данной проблеме.

«У нас есть календарь обязательных прививок. Последнее время мы его расширили. Добавили ковид, пневмококковую инфекцию, грипп. Эти прививки бесплатны. В регионах, где есть клещевой энцефалит, обязательно от него прививают. Для других территорий эта вакцина не обязательна», — разъяснила фтизиатр.

Она уточнила, что в случае, если есть срочная необходимость, надо сначала делать прививку от коронавируса, а потом, через один-два месяца остальные обязательные вакцины.

Эксперт еще раз подчеркнула важность вакцинации в раннем детстве.

«Новорожденный встречается со всей инфекцией, бактериальной и вирусной. Иммунная система первые месяцы держится за счет мамы. Начинает формироваться собственный иммунитет не раньше первого года жизни или даже позже. Важно его защитить», — резюмировала Валентина Аксенова.