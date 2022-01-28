Дети в России стали болеть ковидом в 14 раз чаще

За последние две недели количество детей, заболевших COVID-19, выросло примерно в 14 раз. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», — сказала она.

При этом Руженцова предположила, что вызванная штаммом «омикрон» волна подъема заболеваемости не будет такой продолжительной, как предыдущие.

Она также предположила, что иммунитет переболевших «омикроном» едва ли сможет надежно защитить от других вариантов коронавируса, особенно тех, что придут ему на смену.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что уровень госпитализации детей с коронавирусом в России вырос за два дня на 36,5%.