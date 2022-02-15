Дети с онкозаболеваниями оказались менее восприимчивыми к ковиду, чем взрослые

Дети, в том числе с онкозаболеваниями, по сравнению со взрослыми легче переносят ковид. Об этом заявил главврач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Дмитрий Литвинов.

«Мы, действительно, проводили несколько исследований, связанных с коронавирусом. Они свидетельствуют о том, что дети, в том числе с онкологическими заболеваниями, коронавирусную инфекцию переносят лучше, чем взрослые», — процитировал главного врача ТАСС.

Специалисты проводили исследование с апреля 2020-го по октябрь 2021 года. Они наблюдали за состоянием здоровья 276 пациентов, из которых 89 человек были с гемобластозами, солидными опухолями и другими заболеваниями.

«В 80% случаев наши пациенты имели либо бессимптомное, либо легкое течение ковида, в 20% случаев зарегистрировано среднетяжелое или тяжелое течение с развитием крайне тяжелых форм лишь у незначительной части пациентов», — рассказал Литвинов.

Он добавил, что анализ полученных данных показал, что у иммунокомпрометированных детей ковид проходит в бессимптомной или легкой форме.