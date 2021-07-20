Дети с COVID-19 стали чаще попадать на ИВЛ в Петербурге

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Филатовской больницы Валентин Есиков рассказал «Петербургскому дневнику», как по детям бьет коронавирусная инфекция.

«В моей реанимации 16 коек, семь из них постоянно развернуты под COVID-19, все постоянно заняты. Недавно из семи пациентов пять лежали на ИВЛ», — уточнил врач.

По его словам, в основном это COVID-19 в чистом виде, пневмонии. Есть и пациенты с хирургической патологией и COVID-19, гастроэнтеритами и COVID-19. Также был один ребенок, у которого было подозрение на тепловой удар. Кроме того, есть дети с 90% поражения легочной ткани с подтвержденным КТ. Им всем требуется интенсивная терапия.

«Но есть и пациенты с ожирением, генетическими заболеваниями, например много с синдромом Дауна, есть дети с органической патологией головного мозга. По ним COVID-19 тоже больно бьет», — добавил собеседник издания.