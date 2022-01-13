Дети оказались в числе пациентов с «омикроном» в России

Дети есть среди пациентов, у которых подтверждено заражение штаммом коронавируса «омикрон». Пока точных данных об их числе нет. С таким заявлением выступила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом „омикрон“ есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются», — сказала она в беседе с ТАСС.

Как отметила Руженцова, судя по данным из ЮАР, где новый штамм является преобладающим, сильнее всего симптомы проявляются у детей в возрасте до трех лет. При этом никаких данных о том, насколько тяжело у детей протекает заболевание, пока нет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включать беременных женщин в исследования лекарств и вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он добавил, что на текущий момент беременных не включают в группы высокого риска заражения, но если они все-таки заболевают, то оказываются в группах риска тяжелого протекания болезни.