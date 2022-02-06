Для вакцинации детей от шести месяцев до шести лет может использоваться интраназальный препарат. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Также врач сообщил, что испытания назальной вакцины от коронавируса уже начались.

«Надеемся, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся», — заявил Гинцбург. В случае получения положительных результатов Минздрав одобрит препарат.

Сейчас в Москве проходит бесплатная вакцинация подростков от коронавируса. Привиться могут дети от 12 до 17 лет. К вакцинации подготовили 13 пунктов на базе городских поликлиник.

Подросткам вводят препарат «Спутник М» — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины. Этот препарат доказал свою безопасность и эффективность.

Министерство обороны ранее начало массовую вакцинацию среди учащихся суворовских и нахимовских училищ, а также воспитанниц пансионов однокомпонентной вакциной «Спутник М», которая является меньшей дозировкой вакцины «Спутник V».