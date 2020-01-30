Дети и молодые люди оказались устойчивы к заражению коронавирусом

У детей и молодых людей меньше шансов заразиться китайским коронавирусом. К такому выводу пришли эксперты Минздрава, подготовившие временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению 2019-nCoV.

«Статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет. Описаны единичные случаи заболевания, этиологически связанные с коронавирусом 2019-nCoV. <…> По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа», — говорится в документе.

Авторы доклада также отметили, что в целом при заражении коронавирусом у детей страдают как верхние дыхательные пути, так и нижние.

В Минздраве сообщили, что терапия для лечения детей от нового коронавируса пока не разработана. В то же время в докладе говорится, что лечение должно начинаться сразу же после появления первых симптомов заболевания, характерных для коронавирусной инфекции. Основные жалобы, на которые стоит обратить внимание, — повышение температуры, насморк, боль в горле.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились 7,7 тысячи человек, из них 170 скончались.