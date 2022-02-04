Дети чаще всего заражаются коронавирусом от взрослых членов своей семьи. Об этом предупредила эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно — малыши до двух лет», — сказала Пшеничная РИА «Новости».

Она отметила, что в основном дети подхватывают ковид в кругу своей семьи от взрослых людей. Из-за особенностей иммунной системы детский организм реагирует на вирус более бурно. Это связано с тем, что иммунитет детей чаще всего даже не успевает встретиться с сезонными коронавирусами.

Как отметила эксперт, вирус зачастую спускается в бронхиолы — самые нижние отделы бронхов. Эти отделы соприкасаются с легкими. В итоге появляется бронхиальная обструкция, при которой наблюдается одышка и кашель.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за прошедшую неделю в два раза выросло число россиян с ковидом, которые находятся под наблюдением врачей. Он подчеркнул, что амбулаторно лечатся более 90% зараженных детей и взрослых.

Всего за время пандемии российские врачи выявили более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось свыше 10 миллионов больных.