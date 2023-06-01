Здоровье 01 июня 2023, 13:10 Детей с подозрением на наследственную дистрофию сетчатки будут бесплатно обследовать в Петербурге

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В петербургском филиале ФГАУ«НМИЦ „МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова» рассказали, что теперь дети с подозрением на наследственную дистрофию сетчатки смогут пройти бесплатное обследование. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам директора медучреждения Эрнеста Бойко, это третье место в стране, которое занимается лечением сложных генетических патологий.

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«Для того чтобы обеспечить качественное и отвечающее всем международным требованиям лечение, мы прошли долгий путь, в том числе закупили оборудование и обучили персонал», — отметил он.

Для того, чтобы у детей вернулось зрение, медики используют генетическую терапию, которая приводит к правильному формированию белков зрительного цикла, добавил Бойко.