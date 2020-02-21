Детей с подозрением на коронавирус принудительно отправили на карантин в Екатеринбурге
Как сообщил сайт «Екатеринбург Онлайн», ребенка привели в поликлинику на обследование. Медики сообщили о заболевшей девочке в Роспотребнадзор. Ведомство потребовало от родителей ребенка в течение двух дней отправить ее на карантин для медицинского осмотра. Мать девочки подписала отказ от госпитализации и не позволила взять у дочери анализы.
Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Там решение вынесли в пользу ведомства и отправили детей в стационар до 26 февраля включительно. Постановление должны были исполнить немедленно. Как на это отреагировали родители детей, неизвестно.
Сегодня из Боткинской больницы Петербурга вышла госпитализированная по решению суда Алла Ильина. В беседе с журналистами она заявила, что намерена подать встречный иск на Роспотребнадзор, так как нарушили ее права и обманули ее. Она пояснила, что с самого начала ей никто не говорил о карантине на две недели. Вместо этого ей заявили, что ее оставят в больнице всего на день. Девушка пояснила, что намерена бороться за то, чтобы пациентам говорили правду.