Детей с подозрением на коронавирус принудительно отправили на карантин в Екатеринбурге

Суд Екатеринбурга принудительно отправил на карантин двоих детей. Семья с малышами вернулась из Китая 2 февраля, а через 11 дней у четырехлетней девочки появились признаки ОРЗ.

Как сообщил сайт «Екатеринбург Онлайн», ребенка привели в поликлинику на обследование. Медики сообщили о заболевшей девочке в Роспотребнадзор. Ведомство потребовало от родителей ребенка в течение двух дней отправить ее на карантин для медицинского осмотра. Мать девочки подписала отказ от госпитализации и не позволила взять у дочери анализы.

Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Там решение вынесли в пользу ведомства и отправили детей в стационар до 26 февраля включительно. Постановление должны были исполнить немедленно. Как на это отреагировали родители детей, неизвестно.

Сегодня из Боткинской больницы Петербурга вышла госпитализированная по решению суда Алла Ильина. В беседе с журналистами она заявила, что намерена подать встречный иск на Роспотребнадзор, так как нарушили ее права и обманули ее. Она пояснила, что с самого начала ей никто не говорил о карантине на две недели. Вместо этого ей заявили, что ее оставят в больнице всего на день. Девушка пояснила, что намерена бороться за то, чтобы пациентам говорили правду.