Детей предложили лечить за счет богатых россиян

В Госдуме предложили повысить налог для богатых россиян, чтобы привлекать больше средств для лечения детей. Об этом член комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, нынешнего налогообложения для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей по повышенной 15-процентной ставке в год недостаточно, чтобы собрать нужные средства для лечения редких заболеваний у детей.

«Должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 миллиардов на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе двух триллионов», — заявил Куринный.

Эти деньги можно будет эффективно направить в отрасли, где их особенно не хватает, подчеркнул парламентарий. Депутат указал, что речь прежде всего идет о богатых и сверхбогатых россиянах.

Депутат указал, что финансирование также можно увеличить за счет судебных разбирательств в регионах, в частности против местных чиновников.

В Минздраве России ранее сообщили, что фонд «Круг добра» окажет помощь в обеспечении лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).