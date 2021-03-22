Детей от 4 лет будут прививать от коронавируса каплями в нос

Прививать от коронавируса детей в возрасте от четырех лет в России будет возможно при помощи капель в нос. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вопрос о вакцинации детей от коронавируса в России планируется решить уже в 2021 году. Точный возраст, с которого детям будут делать прививку, еще определяется, но возможно, что вакцинироваться смогут дети от четырех лет.

Глава Центра имени Гамалеи отметил, что вакцинация детей возможна с помощью капель в нос. Гинцбург объяснил, что такой способ лишен побочных эффектов. Уже ведется разработка данного препарата, сообщил он.

В России от коронавируса полностью привились уже 4,3 миллиона человек. Первую прививку сделали уже 6,3 миллиона жителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что сам намерен привиться от коронавируса во вторник, 23 марта.

Врач-педиатр Евгений Тимаков ранее сообщил, что дети более уязвимы к новым штаммам коронавируса, которые получили распространение в Европе.