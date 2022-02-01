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    01 февраля 2022, 16:45

    Детей без прививок пустят в школы — омбудсмен

    Омбудсмен Ярославская: все дети продолжат обучение с прививкой или без нее

    Наталья Жуковская

    Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что никто не собирается запрещать детям без прививок от коронавируса посещать школу. Все дети продолжат обучение, цитирует ее РИА «Новости».

    Детей без прививок пустят в школы — омбудсмен

    По словам Ярославской, родители часто беспокоятся, пустят ли ребенка в школу, если он не привит, пишет НСН.

    «Закон об образовании, Конституция РФ гарантируют детям прежде всего право на образование. И независимо от того, будет привит ваш ребенок или не будет привит ваш ребенок, он все равно будет образовываться. Другой вопрос, что мы будем смотреть на эпидобстановку. <…> Мне кажется, мы не вернемся к такому жесткому стечению — локдаун и так далее», — сказала Ярославская.

    Она уточнила, что есть разные формы обучения, поэтому учиться будут все на дневной форме, как положено. Однако ответственность за детей находится в руках родителей и надо принять ответственное решение о прививках.

    Прививку от коронавируса вакциной «Спутник М» поставят подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, если они не участвовали в клиническом исследовании препарата, у них нет обострения хронических заболеваний, не было ОРВИ в последние две недели и они не делали других прививок в последние 30 дней. Об этом ранее заявил оперативный штаб.