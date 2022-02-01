Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что никто не собирается запрещать детям без прививок от коронавируса посещать школу. Все дети продолжат обучение, цитирует ее РИА «Новости».

По словам Ярославской, родители часто беспокоятся, пустят ли ребенка в школу, если он не привит, пишет НСН.

«Закон об образовании, Конституция РФ гарантируют детям прежде всего право на образование. И независимо от того, будет привит ваш ребенок или не будет привит ваш ребенок, он все равно будет образовываться. Другой вопрос, что мы будем смотреть на эпидобстановку. <…> Мне кажется, мы не вернемся к такому жесткому стечению — локдаун и так далее», — сказала Ярославская.

Она уточнила, что есть разные формы обучения, поэтому учиться будут все на дневной форме, как положено. Однако ответственность за детей находится в руках родителей и надо принять ответственное решение о прививках.

Прививку от коронавируса вакциной «Спутник М» поставят подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, если они не участвовали в клиническом исследовании препарата, у них нет обострения хронических заболеваний, не было ОРВИ в последние две недели и они не делали других прививок в последние 30 дней. Об этом ранее заявил оперативный штаб.