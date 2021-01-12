Десятки повторных заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

50 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Ростовской области. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев во время заседания регионального штаба по коронавирусу.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», — заявил Ковалев.

Он также уточнил, что повторные случаи заражения зафиксировали у жителей разного пола и возраста — от 18 до 79 лет.

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области напомнил о важности соблюдения мер профилактики не только жителями, которые еще не болели COVID-19, но и теми, кто уже перенес коронавирус. Соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы нужно даже тем, кто вакцинировался от коронавируса, подчеркнул Ковалев.

«Маска, дистанция — они не отменяются для тех, кто переболел или привился», — заявил он.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области 12 января зафиксировали 394 новых случая заражения коронавирусом. Всего инфекцию выявили у 56 349 жителей региона. С начала пандемии в регионе выздоровели 46 466 человек, еще 2242 пациента скончались. Сейчас в стационарах лечатся 2972 человека, при этом 273 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.