Десятки повторных заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
Его слова процитировало РИА «Новости».
«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», — заявил Ковалев.
Он также уточнил, что повторные случаи заражения зафиксировали у жителей разного пола и возраста — от 18 до 79 лет.
Глава Роспотребнадзора по Ростовской области напомнил о важности соблюдения мер профилактики не только жителями, которые еще не болели COVID-19, но и теми, кто уже перенес коронавирус. Соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы нужно даже тем, кто вакцинировался от коронавируса, подчеркнул Ковалев.
«Маска, дистанция — они не отменяются для тех, кто переболел или привился», — заявил он.
По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области 12 января зафиксировали 394 новых случая заражения коронавирусом. Всего инфекцию выявили у 56 349 жителей региона. С начала пандемии в регионе выздоровели 46 466 человек, еще 2242 пациента скончались. Сейчас в стационарах лечатся 2972 человека, при этом 273 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.