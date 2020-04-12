В Москве скончались 10 пациентов с двусторонней пневмонией и коронавирусом, у всех были сопутствующие заболевания, сообщил столичный оперштаб.

Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. Самый молодой из них — страдал гипертонией. Все остальные имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что число заболевших СОVID-19 в Москве растет очень быстро из-за того, что многие жители из-за теплой погоды две недели назад наплевали на режим и пошли на прогулки в парки, шашлыки и прочее. Как отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, люди подумали: «А это не касается меня», и прогадали.

Также причиной резкого роста заболевших она считает безалаберность людей, которые не обращаются к врачу сразу, не вызывают скорую и тянут до последнего.

Ранее стало известно, что в Московской области с 15 апреля начнет действовать пропускная система. «360» рассказывает, как получить цифровой код, и кому он понадобится.