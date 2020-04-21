«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Некоторые жизненно важные препараты (ЖНВЛП) могут исчезнуть из аптек. Крупнейшие российские производители лекарств не исключают прекращение их выпуска. Производить их нерентабельно, а ситуация с коронавирусом все только усугубила.

Семь фармацевтических компаний сообщили Минпромторгу, что, возможно, больше не будут выпускать более 50 международных непатентованных наименований. Все они входят в перечень ЖНВЛП, уточнила газета «Коммерсант». Среди препаратов — парацетамол, димедрол, ибупрофен, раствор глюкозы и другие.

На такие меры бизнес готов пойти из-за максимально допустимой цены на лекарства. Она небольшая, что в итоге ведет к отрицательной рентабельности их производства. Например, при себестоимости выпуска парацетамола равняется 16,45 рубля, а стоить упаковка из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма должна не больше 10,1 рубля.

Обстановка накалилась, поскольку падает рубль. Свою роль сыграло и распространение коронавируса — вырос спрос на импортные препараты, а их стоимость, уточнили участники рынка, возросла.

Цены на ЖНВЛП зарегистрировали в 2009 году. За основу тогда брали средние значения, которые предоставляли сами производители, опираясь на данные прошлогодних продаж. Локальным компаниям позволили получать ежегодную индексацию, которая не должна была превышать 6%.

В 2014 году, когда рубль резко потерял в цене, некоторые препараты уже исчезли с российского рынка из-за своей нерентабельности. То же самое может произойти и сейчас. Некоторые предприятия уже приостановили выпуск указанных лекарств.

В период самоизоляции врачи советуют держать в домашней аптечке, в том числе шипучие жаропонижающие напитки с парацетамолом.